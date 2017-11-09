На что обращать внимание при выборе зимней резины?

Уже много рассказывалось, как выбрать зимнюю резину и хранить летнюю. Данный материал посвящается исключительно советам экспертов, в роли которых выступили специалисты из магазина шин и дисков. В формате интервью мы попытались подтвердить или опровергнуть существующие мифы о зимней резине.





- Одним из главных споров, существующих среди автолюбителей, является выбор ширины зимних покрышек. Одни говорят, что чем шире, тем лучше. Другие – наоборот, мол, чем уже, тем лучше. Как на самом деле?















Эксперт: Последние сравнительные испытания показали, что единственным значительным преимуществом более узкой шины, по сравнению с более широкой - это лучшая курсовая устойчивость при движении по снежной “каше”. Это, конечно, верно для шин с одинаковым внешним диаметром, т.к. меняя широкие на узкие шины, меняется форма пятна контакта, но площадь остается прежней. При торможении на снегу более широкие шины лучше уплотняют его и, в итоге, тормозной путь может оказаться даже короче. На льду и на асфальте различий в торможении не наблюдается. Однако многие водители отмечают, что на более широких шинах “комфортней” проезжать ямы на наших дорогах.







- Так ли важна высота профиля для зимней резины, как о ней говорят? Или можно выбирать такую же, как у летней?















Эксперт: Наиболее важно, чтобы размер, который Вы планируете установить, был среди тех, которые предусмотрел производитель автомобиля. Если так, то более высокий профиль обеспечит большую плавность хода и меньшую вероятность повреждения шины или диска от ударов. Низкий профиль обеспечит более точное прохождение поворотов, но езда на таких шинах становится более жесткой, так что зимой оправдано использование более высокого профиля. Тем более, что весной вместе со снегом сходит и асфальт, обнажая многочисленные дефекты.

- Хотелось бы узнать ваше мнение о шипованной и нешипованной резине. Как сделать правильный выбор, не переплатив за то, что может не пригодиться?











Эксперт: Если автомобилист живет за городом и часто ездит по трассе – мы бы рекомендовали ему выбрать шипованные покрышки. Тем более, что современные модели уже не такие шумные, как раньше. К тому же, они не проигрывают фрикционным покрышкам при езде по сухому асфальту, что всегда считалось главным минусом шипов. Уверенность при движении по льду или обледенелой поверхности Вам обеспечат только шипованные шины. Что касается нешипованной резины, она подойдет большинству украинцев, проживающих в городах.

Главное – обращать внимание на глубину протектора и, конечно, изучать тесты отечественных и зарубежных автомобильных изданий. Кроме того, мы бы рекомендовали узнавать тип нешипованной резины. Она может быть скандинавской (нордической) или среднеевропейской. Скандинавский тип более подходящий для Украины, а вот среднеевропейский ориентирован для использования на расчищенных дорогах в условиях теплой зимы, что на примере Украины актуально разве что для Крыма. Различить эти два типа проблематично – лучше проконсультироваться с продавцом.

- Раз уж зашла речь о протекторе, дайте свои рекомендации. Насколько важным является этот параметр, и что нужно знать, выбирая резину «на глаз»?











Эксперт: В настоящее время многие производители шин из Китая вполне успешно копируют рисунки протекторов именитых брендов. Однако многочисленные тесты подтвердили, что тормозной путь таких шин еще далек от своих прототипов. Очень важную роль играет структура каркаса, комбинирование резиновых слоев и состав протектора. К тому же часто оказывается, что шины, которые выглядят агрессивно, на деле не обеспечивают хорошее тяговое усилие при отрицательных температурах. Так что лучшими рекомендациями при выборе по-прежнему остаются независимые шинные тесты и отзывы водителей.

- Если можно, несколько слов о выборе покрышек «на ощупь» и дате изготовления.





Эксперт: Чтобы самостоятельно сделать правильный выбор шин на ощупь, нужно много опыта, которого нет даже у большинства продавцов. Что касается даты производства, все производители шин гарантируют, что в течении пяти лет с даты производства шина не теряет своих показателей, а с эксплуатации надо снимать шины, достигших возраста десяти лет. Поэтому мы не удивляемся, когда с завода приезжают шины трехлетней давности, что бывает достаточно часто. Кроме того, независимые тесты автомобильных клубов подтвердили, что ухудшение характеристик становится заметным только на пятилетних шинах.

Вывод

Подбирая зимнюю резину, прежде всего нужно определить для себя условия эксплуатации. Именно от этого зависит выбор модели, ширина резина, а также наличие шипов. Не забывайте уточнить и ее тип - скандинавская (нордическая) или среднеевропейская. Последняя подойдет разве что жителям юга (Крыма, например). Также выбирайте более высокий профиль – пусть не очень красиво, зато передвижение будет более комфортным и менее рискованным.





